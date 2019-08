Tank op wielen: de BMW X5 Protection VR6

Normaal gesproken kan de BMW X5 een kogelregen of explosief natuurlijk niet aan, maar de gepantserde BMW X5 Protection VR6 kan wél tegen een stootje. Zelfs mitrailleurvuur deert hem weinig.



Er zijn genoeg landen in de wereld waar je als politicus of zakenman liever met een horde beveiligers op pad gaat. En daar hoort dan een bijpassende auto bij. De BMW X5 Protection VR6 is zo’n auto, want de bekende Duitse SUV heeft een speciale behandeling ondergaan. Zo is de auto bepantsert en versterkt om weerstand te bieden aan kogels afkomstig uit een AK47 en behoorlijke bommen. Van een handgranaat tot 15 kilo aan TNT kan de BMW X5 Protection VR6 weerstaan. Speciale run-flat banden zorgen er bovendien voor dat rijden – je wilt immers zo snel weg van de aanslag of het gevaar – altijd nog gaat. De ramen zijn overigens ook niet alledaags met en dikte van meer dan drie centimeter.

Snelle tank

Door al die bepantsering is de BMW X5 Protection VR6 flink zwaar. Hoe veel kilo’s erbij komen wil BMW niet verklappen, maar feit is dat je met 4,4-liter V8 aan boord in 5,9 tellen van nul naar honderd accelereert. Dat is precies één tel langzamer dan de reguliere X5 met dezelfde krachtbron. Altijd nog ruim voldoende om je rap te verplaatsen, ook al ben je met een tank op stap.