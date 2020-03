SUV zonder dak: Volkswagen T-Roc Cabrio

Dit voorjaar staat er een opvallende verschijning in de showroom van de Volkswagen-dealer want de T-Roc Cabrio maakt zijn debuut. Dat is een SUV én een cabrio in één.



De SUV is populair en daarom zie je ze in alle geuren en smaken. Het liefst wordt een stijlkenmerk van een andere carrosserievorm er bij gegooid en ontstaat de crossover. Een SUV met een coupé-daklijn bijvoorbeeld. De Volkswagen T-Roc Cabrio mixt echter het robuuste van een SUV met de elegantie van een cabrio. Hoogpotig open rijden, zitten we daar écht op te wachten?



Style

Vanaf dit voorjaar geeft de consument het antwoord, want dan rijdt de Volkswagen T-Roc Cabrio de showrooms binnen. De basisversie start bij 36.600 euro en voor dat geld heb je de Style-uitvoering voorzien van een 115 pk sterke 1,0-liter benzinemotor. De auto is dan voorzien van een airco, adaptieve cruise control, parkeerassistent en een rijbaanhulp en botspreventie. De Volkswagen T-Roc Cabrio Style staat op 17-inch lichtmetalen ‘Mayfield’ velgen.



R-Line

De Style is ook te rijden in combinatie met een 1,5-liter benzinemotor die 150 pk aan vermogen overlegt. De handbak met zes verzetten maakt dan plaats voor een zeventraps DSG-automaat. De aanpassingen drijven de prijs op naar 39.850 euro. Het topmodel is voorlopig de 1.5 TSI in R-Line-jasje. De teller staat dan op 44.700 euro, maar voor dat bedrag zit je in Sport-comfortstoelen en pak je een sportstuurwiel in R-Line design vast. Verder van de partij zijn een sportonderstel, de toegang tot verschillende rijprofielen, een R-Line uitdossing van het exterieur en een geavanceerd navigatie- en multimediasysteem.

Softtop

De T-Roc Cabrio is uitgerust met een softtop. Die opent of sluit zich in tien seconden en dat is snel. Al kun je dat niet zoals gebruikelijk doen bij snelheden tot 50 km/u. Volkswagen begrenst die mogelijkheid tot een ‘top’ van 30 km/u. Daar staat tegenover dat je de kap ook op afstand met de sleutel bedient.