SUV met sportwagen-genen: Aston Martin DBX

Al sinds 2015 weten we dat Aston Martin werkt aan een SUV. Die DBX heeft nu eindelijk z’n camouflagepak uitgetrokken.



Bij Aston Martin gaat het niet zo goed. Een echte verkooptopper is nodig om het merk weer toekomst te geven. En wellicht hebben de Britten die gevonden in de DBX, want SUV’s zijn nu eenmaal ‘hot’.‘



Om trouw te blijven aan de merkwaarden moest de 2.245 kilo zware Aston Martin DBX wel sportief zijn. Onder de motorkap legt het merk daarom een 4,0-liter V8 van Mercedes-AMG. Het vermogen loopt op tot 550 pk en het maximumkoppel bedraagt 700 Nm. In 4,5 seconden sprint je van nul naar honderd. Rap stilstaan is evenmin een probleem, achter de standaard 22-inch wielen monteert Aston Martin gigantische remklauwen met liefst zes zuigers.

Adaptive triple volume air suspension

Voor een sportieve wegligging voorziet Aston Martin de DBX van ‘adaptive triple volume air suspension’. De carrosserie blijft in snel genomen bochten in een prettige positie, terwijl het systeem het eveneens mogelijk maakt de rijhoogte te verlagen. Tot wel vijf centimeter duikt de auto dichter op de weg. Ga je offroad, dan helpt de technologie je aan 4,5 centimeter extra bodemspeling.

Ruimte en comfort

In het interieur viert comfort hoogtij. Alcantara en leer zijn van de partij, naast hout en metaal. Vanzelfsprekend ontbreken de diverse digitale schermen niet. Met de Aston Martin DBX kun je ook uitstekend op vakantie, want het bagagevolume loopt op tot 1.540 liter.