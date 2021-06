Superheldenauto: de Vision Mercedes-Maybach 6 Concept

Hollywood is gek van superheldenfilms. Volgend jaar komt The Flash uit, waarin onder meer Batman komt opdraven. Het alter ego van de iconische vleermuizenman, Bruce Wayne, zal rondrijden in de oogverblindende Vision Mercedes-Maybach 6 Concept.



Batman heeft zijn Batmobile. Maar wat rijdt Bruce Wayne als hij zijn vleermuizenpak niet aanheeft? Mercedes-Maybach geeft het antwoord in de nieuwe superheldenfilm The Flash. Haar Vision 6 Concept is het dagelijkse vervoermiddel van miljardair Wayne.

Oude bekende

De Vision Mercedes-Maybach 6 Concept werd al in 2016 getekend en werd op de Monterey Car Week in Californië gepresenteerd met gigantische 24-inch wielen en megalomane gullwing-deuren. Eigenlijk alles aan de Maybach is groots een meeslepend: onder de ver doorlopende motorkap parkeer je bij wijze van spreke een Smart. Ruimte genoeg immers, want de 750 pk sterke Vision Mercedes-Maybach 6 Concept is volledig elektrisch aangedreven. Vier elektromotoren nemen de honneurs waar.