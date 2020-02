Streep door Autosalon van Genève 2020 vanwege coronavirus

Het coronavirus houdt wereld steeds meer in zijn greep. Zo heeft Zwitserland alle grote evenementen voor de komende weken geschrapt. Ook de Autosalon van Genève gaat daarom niet door.



Het coronavirus heeft Europa bereikt. Ook in Zwitserland is een handjevol mensen ziek geworden. Om het virus te bestrijden heeft de Zwitserse overheid besloten om alle grote evenementen voor de komende weken af te blazen. De Autosalon van Genève krijgt derhalve geen 2020-editie. De autoshow stond op de agenda van 7 tot en met 17 maart en trekt jaarlijks 600.000 bezoekers.



Versnippering

Het jaarlijkse bombardement aan autonieuws zal begin maart waarschijnlijk een stuk kleiner zijn. Automerken zullen de voor de Autosalon van Genève geplande wereldpremières op kleinere schaal en verspreid over het voorjaar inplannen, is de verwachting.



Vroege afzeggingen

Voor een flink aantal merken maakt de afzegging van de Autosalon van Genève weinig uit, omdat zij toch al niet naar Zwitserland zouden reizen. Onder meer Ford, Jaguar Land Rover, Peugeot, Citroën, Nissan, Opel, Tesla, Lamborghini, Maserati en Volvo hielden de voorkeur aan eigen evenementen.



Beeld: unsplash; Samuele Errico Piccarini