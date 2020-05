Sterk bakkie koffie? Deze ‘zescilinder’ zet hem voor je

Het Zuid-Afrikaanse Super Veloce bouwt koffiemachines die sterk denken aan automotoren. De nieuwste The Espresso Veloce RS Black Edition is bijvoorbeeld een hommage aan de luchtgekoelde zescilinder uit de Porsche 993.



Eerder bouwde Super Veloce al een koffiemachine in de vorm van een straalmotor van een vliegtuig, maar voor haar nieuwste product is het weer terug bij de automotoren. The Espresso Veloce RS Black Edition is een flink apparaat (38 x 42 x 34 cm) met een knipoog naar de luchtgekoelde zescilinder uit de Porsche 993. Wie het 21 kilo zware gevaarte zijn keuken of kantoor binnenkrijgt, geniet elke dag van een prima kopje koffie en de aanblik van een koffiezetter opgetrokken uit hoogwaardig roestvrijstaal, aluminium en koolstofvezel.



Prijzige machine

Door het bijzondere ontwerp en het gebruik van kostbare materialen kost de RS Black Edition dik tienduizend euro. Misschien toch even doorsparen voor een echte Porsche 993-motor, met de carrosserie er nog omheen.