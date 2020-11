Smullen voor de verzamelaar: de Aston Martin Racing Legacy Collection

Je kunt postzegels verzamelen, maar ook Aston Martins. Een must have is dan de Legacy Collection; drie circuitversies met de Vantage uit 2005 als basis.



Het eerste model binnen het circuitwaardige trio is de V8 Vantage GTE racer. Die V8 werd twee keer klassewinnaar in Le Mans en kaapte ook nog eens zeven WEC-titels weg. De andere modellen zijn de GT3 en GT4-versies die ook de overwinningen aan elkaar regen. De V12 Vantage GT3 ging na zijn debuut in 2012 namelijk met vier titels aan de haal. De Vantage GT4 kennen we al sinds 2009 en daarin worden nog steeds races gereden. Het laatste exemplaar werd immers in 2018 geproduceerd.

Laatste versies

In het pakket van drie ziiten louter exclusieve modellen, want je krijgt de laatst gefabriceerde auto in de reeks. Dat is dus de 108e Vantage GT4, de 47e V12 Vantage GT3 en de zevende Vantage GTE. Ze zijn stuk voor stuk gespoten in Stirling Green, waarbij fluorescerende accenten de vrolijke noot vormen. De prijs van het drietal is niet bekend gemaakt.