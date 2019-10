SEAT wordt als merk mogelijk boven Volkswagen gepositioneerd

Om de winstgevendheid van SEAT te vergroten is er een kans dat het merk in de toekomst als CUPRA verder gaat, met meer sportieve en luxere modellen in het aanbod.



Binnen de Volkswagen Groep vallen heel wat automerken. Elk merk heeft zo zijn eigen klantenkring gevonden. Daarbij positioneert Audi zich boven Volkswagen en SKODA en SEAT eronder. Toch wringt die rol bij SEAT wel wat, omdat de winst en de verkopen achter blijven bij de wens. Om in de toekomst te overleven lijkt het erop dat SEAT zich anders in de markt gaat zetten. Niet langer onder grote broer Volkswagen, maar erboven.

Ruimte voor SKODA

Althans, dat is de onderbouwde redenatie van het Britse automagazine AutoCar. Zij spraken met Volkswagen-voorman Herbert Diess en volgens hem moet SKODA het absolute budgetmerk worden in de groep. SEAT moet daarom kiezen voor de bouw van duurdere en luxe modellen. Zo krijgt SKODA meer ruimte – want SEAT is uit het vaarwater – en kan SEAT het spoor van voormalig label CUPRA volgen. Sportieve modellen waarmee vanaf volgend decennium ook in de VS en andere markten gescoord moet worden.

Winstmarges onder druk

Volgens AutoCar vindt Diess de SEAT Ibiza, Leon en Ateca momenteel te goedkoop. De verkoopprijs zou zo scherp zijn dat er relatief weinig winst op de belangrijkste SEAT-modellen te behalen zijn. De auto’s zijn bijna net zo duur als Volkswagen-modellen om te maken, maar worden tegen een lagere prijs verkocht.

Frankrijk en Italië

Slecht gaat het overigens niet met de verkoopcijfers van SEAT – vorig jaar werden er meer dan een half miljoen modellen verkocht – maar het merk kan maar niet overtuigen in grote Europese markten als Frankrijk en Italië, meldt AutoCar. Door de ingeslagen weg van CUPRA te volgen, zou SEAT daar een beter imago kunnen krijgen, waarna er meer auto’s worden verkocht tegen een hogere winstmarge.

CUPRA Tavascan

SEAT moet – wellicht dus onder de CUPRA-naam – in het volgende decennium gaan scoren met onder meer elektrisch aangedreven modellen. De vorige maand getoonde CUPRA Tavascan (zie afbeeldingen hierboven) lijkt daarbij een belangrijk model te worden. Daarmee moet bijvoorbeeld de Tesla Model 3 het vuur aan de schenen worden gelegd. Officieel is de komst van de Tavascan nog niet, maar mocht de EV er komen dan is de kans dat hij sprekend lijkt op het studiemodel. De designbaas van CUPRA, Alejandro Mesonero-Romanos, zou bedongen hebben dat de productieversie er nauwelijks anders uit mag gaan zien.