SEAT Tarraco FR PHEV is zuinig én sportief

De grootste SUV van SEAT – de Tarraco – wordt volgend jaar leverbaar als plug-in hybride. Een interessante variant, want de Tarraco belooft zuinig én sportief te worden.



De komende tijd, tot aan begin 2021 om precies te zijn, lanceren SEAT en CUPRA zeker zes elektrische en plug-in hybridemodellen. De eerste in de reeks is de Tarraco FR PHEV. De grote SUV koppelt een 1,4-liter TSI benzinemotor met 150 pk aan een 116 pk sterke elektromotor. De puur elektrische actieradius bedraagt 50 kilometer, waardoor het gemiddelde verbruik laag is. Sportief rijden behoort daarnaast zeker tot de mogelijkheden, want het systeemvermogen bedraagt 245 pk. De Tarraco sprint in 7,4 seconden van nul naar 100 km/u.

FR-uitrusting

SEAT voorziet de Tarraco PHEV van een FR-jasje. Tot dat FR-uitrustingsniveau behoren een achterspoiler, verbrede wielkasten en 19-inch lichtmetalen velgen. Het FR-interieur bestaat uit elektrisch bedienbare sportstoelen, aluminium pedalen en een sportstuurwiel.