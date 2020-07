Schaarser dan de Coupé: Lamborghini Sian Roadster

Op basis van de Aventador bouwde Lamborghini eerder al de Sian Coupé. De open versie kon echter niet uitblijven en zie hier de Lamborghini Sian Roadster. De oplage bedraagt slechts 19 stuks.



Als je de gelukkige nieuwe eigenaar bent van de Lamborghini Sian Roadster – de zeer beperkte oplage van 19 stuks is al verdeeld – dan moet je wel in een zonnig oord wonen. De Roadster komt namelijk zonder dak. Er klapt niets in, niets uit en er is ook geen losse hardtop op te zetten. Het is open rijden dag in, dag uit.



Elektromotor

Mocht er onderweg onverhoopt toch een buitje ontstaan, dan is de kans groot dat je onder de druppels door rijdt. De Lamborghini Sian Roadster is namelijk razendsnel. In 2,9 tellen schiet je van nul naar honderd. De 6,5-liter twaalfcilinder is immers goed voor een vermogen van 785 pk. En dat is dan nog zonder de 34 pk sterke elektromotor gerekend. De topsnelheid is met 350 km/u supercar-waardig.

Supergeleider

Net als het dak, ontbreekt een accupakket. Een supergeleider vonden de Italianen namelijk beter passen. Het is krachtiger dan een batterij en bovendien lichter. Door het remmen krijgt het systeem zijn voeding. Het bijzondere ontwerp van de Sian Coupé en Roadster is overigens een voorbode op het design van toekomstige Lamborghini-modellen. Vooral driehoeken en schuinlopende vlakken domineren de nieuwe ontwerptaal.