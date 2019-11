Ruimte én sportiviteit: de Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic Shooting Brake

Audi gaf onlangs de prijs vrij van haar Audi RS 4 Avant. De nieuwste sportieve Mercedes met ruimte heeft nu ook een prijskaartje: de Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic Shooting Brake.



Wie 127.260 euro voor de vernieuwde Audi RS 4 Avant wat te gortig vindt, kan ook een prijsstapje terug doen en kiezen voor de S4 Avant. Voor net geen ton – 98.475 euro om precies te zijn – krijg je nog altijd veel vermogen onder je rechtervoet (347 pk), beschik je over vierwielaandrijving én heel wat interieurruimte.

CLA 45 S

Maar je kunt – voor een prijs van rond de ton – ook de overstap maken naar de concurrentie. Mercedes-AMG onthult immers deze week de prijs van haar CLA 45 S 4Matic Shooting Brake. Een hele mond vol, maar ook dit model – alhoewel een ander segment dan de Audi A4 Avant – koppelt een zee aan binnenruimte aan vierwielaandrijving en heel wat vermogen. Met 421 pk en 500 Nm nestelt de CLA 45 S zich zelfs tussen de Audi S4 Avant en RS 4 Avant in. Het prijskaartje van 100.562 euro is dus best gunstig. Dan voorziet Mercedes-AMG je CLA ook nog eens van een Drift-modus en sprint je in exact vier tellen van nul naar honderd. De 45 4Matic zonder ‘S’ is nog altijd goed voor 387 pk aan vermogen en 480 Nm aan maximumkoppel. Voor die versie ben je 94.798 euro kwijt.

Ruimte

Hoewel de Audi S4 Avant en RS 4 Avant zich in eerste instantie niet laten vergelijken met de Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic Shooting Brake, valt op dat de auto’s elkaar qua ruimte toch niet zo veel ontlopen. De CLA Shooting Brake is immers 4,69 meter lang en daarmee slechts 9 centimeter korter dan de Audi A4 Avant. De wielbasis van de Audi A4 Avant is een decimeter langer en dat merk je terug in meer ruimte binnenin. Het standaard bagagevolume van beide modellen is nog gelijk: 505 liter, al loopt het bagagevolume van de A4 Avant op tot 1.510 liter, terwijl de CLA Shooting Brake blijft steken op 1.370 liter.