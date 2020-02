RTL Nieuws: 4.000 euro subsidie bij aanschaf elektrische auto

Volgens RTL Nieuws geldt er per 1 juli 2020 een nieuwe subsidie die de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s 4.000 euro goedkoper maakt. Elektrische tweedehandsjes krijgen 2.000 euro subsidie.

Op basis van bronnen meldt RTL Nieuws dat per 1 juli 2020 de aanschaf van een elektrische auto een stuk goedkoper wordt. Wie vanaf die datum een nieuwe EV koopt krijgt 4.000 euro subsidie. Voorwaarde is dat de auto niet duurder is dan 45.000 euro. Ook het kopen van een tweedehands elektrische auto wordt gestimuleerd door het nieuwe beleid van Milieuminister Stientje van Veldhoven. Kopers van een gebruikte EV krijgen namelijk 2.000 euro subsidie. Voorwaarde is wel dat de gebruikte elektrische auto nog in goede staat is en via de vakhandel is gekocht.



Aankomende modellen

Over een aantal weken komt Van Veldhoven met de details rondom de nieuwe subsidieregeling naar buiten. De verwachting is dat onder meer Volkswagen flink zal profiteren van de nieuwe regeling. Haar ID.3 komt binnenkort op de markt en valt met een vanafprijs van ongeveer 36.000 euro binnen de gestelde grens van 45.000 euro. Ook de Peugeot e-208 en diens broertje de Opel e-Corsa lijken extra aantrekkelijk te worden dankzij de flinke subsidie.



