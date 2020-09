Rolls-Royce Ghost compleet in het nieuw

De Rolls-Royce Ghost is aan een nieuwe generatie toe. De Brit groeide wat, kreeg een andere basis en is op elk vlak weer iets geraffineerder.

De verkooptopper bij Rolls-Royce is al een tijdje de Ghost. Om het model aantrekkelijk te maken is het na elf jaar tijd voor een compleet nieuwe generatie. Diens uiterlijk is niet heel ingrijpend veranderd (evolutie in plaats van revolutie), maar toch is er behoorlijk wat nieuws te vertellen. Allereerst staat de Ghost niet langer om het de basis van de BMW 7 Serie, maar op het Architecture of Luxury-platform waar de grotere Phantom. De nieuwe Ghost groeide ook, want er kwam bijna 9 centimeter in lengterichting bij en de auto is 3 centimeter breder.

Fluisterstil

Onderhuids is er wel weer bij concerngenoot BMW gewinkeld. De bekende 6,75-liter V12 uit onder meer de Phantom is aanwezig. Hij levert een vermogen van 572 pk en een koppel van 850 Nm. De motor laat dankzij meer dan honderd kilo aan geluidwereld materiaal nauwelijks van zich horen. Al net zo comfortabel is het doorontwikkelde ‘Magic Carpet Ride’; met de Ghost zweef je ales het ware over de weg.

Sterrenpracht

Een ware eye-catcher in het interieur is de Ghost-naamplaat omgeven door liefst 850 sterren. Het sterrenstelsel – op het dashboard ter hoogte de bijrijder – wordt pas zichtbaar als de Ghost gestart wordt. Ook de grille krijgt een bijzondere verlichting mee. 20 led-lichten verwerkt in de bovenkant van de grille schijnen naar beneden en geven een fraai resultaat.