Rolls-Royce Dawn Silver Bullet Collection: ode aan de jaren twintig

Rolls-Royce heeft wel wat met zilver, want eerder introduceerde het al de Silver Dawn, Silver King, Silver Silence and Silver Spectre. Ditmaal lanceert het de Dawn Silver Bullet Collection.

De huidige variant knipoogt naar roadster-modellen uit de jaren twintig van de vorige eeuw en komt in een beperkte oplage van 50 stuks op de markt.

Tweezitter

De Rolls-Royce Dawn Silver Bullet gaat door het leven als tweezitter, omdat de achterste stoelen schuil gaan onder een bagagekoffer met Silver Bullet-aanduiding. Het dashboard is opgebouwd uit koolstofvezel waaromheen leder is gestikt.

6,6-liter V12-motor

Onder de motorkap huist een 6,6-liter V12-motor zoals die ook in de reguliere Dawn is geplaatst. Reken op 570 pk aan vermogen en een sprint van nul naar honderd in vijf tellen. De vanafprijs is nog niet bekend. Wel al is duidelijk dat de eerste modellen deze zomer geleverd worden.