Rolls-Royce Cullinan Black Badge: extreme Brit

De Rolls-Royce Cullinan is van nature al geen auto om snel over het hoofd te zien, maar de Black Badge-versie slaat alles. Ook de imposante twaalfcilinder krachtbron kreeg er vermogen bij.



Bij de Rolls-Royce Cullinan mag alles een beetje meer zijn. Aan luxe kom je niets tekort, maar ook de wagenlengte van 5,34 meter en breedte van 2,16 meter zijn haast onovertroffen. Dat de Britse SUV 2.660 kilo weegt, is slechts een voetnoot, want een imposante twaalfcilinder drijft de auto aan.

Black badge

Mastodont of niet, Rolls-Royce weet de Cullinan weer grootser en meeslepender te maken door de Black Badge-versie te introduceren. Het vermogen van de V12 komt daarin uit op 600 pk en dat is 29 pk meer dan normaal, terwijl ook het koppel toeneemt tot 900 Nm. Het onderstel is sportiever en ook de achttraps automaat is aangepast om een dynamischer rijgedrag te bieden.

Gele accenten

Bij de Rolls-Royce Cullinan Black Badge draait alles, natuurlijk, om zwarttinten. De lak is zwart, de grille is uitgevoerd in zwartgelakt chroom, terwijl ook in het interieur zwart de boventoon voert. Voor een speels detail loopt er een gele baan door het in- en exterieur.