Renault 5 keert terug als elektrische hatchback

De Renault 5 werd tussen 1972 en 1996 een icoon op de weg, maar inmiddels doen we het al een kwart eeuw zonder de compacte Fransman. Binnen afzienbare tijd keert het model weer terug, nu als hoogmoderne elektrische hatchback.



Renault ‘viert’ 25 jaar afwezigheid van de Renault 5 niet met een flashback, maar met een flashforward. De ‘vijf’ komt namelijk terug in een eigentijds en elektrisch jasje. Hoe de productieversie van de nieuwe vijf eruit komt te zien blijft nog ongewis, maar de Renault 5 Prototype smaakt naar meer. De korte overhangen, hoge schouderlijn, het lage dak in contrasterende kleur en strak ogende lichtunits geven de auto een krachtig voorkomen mee. De felgele lakkleur doet hem eveneens goed. En wie kijkt zie ook een geheel nieuw Renault-logo op de neus.

Renault 4

Wanneer we de elektrische vijf kunnen verwachten onthullen de Fransen nog niet, maar tot en met 2025 wil Renault liefst 14 nieuwe modellen introduceren waarvan de helft volledig elektrisch aangedreven is. De Renault 5 zal zich ongetwijfeld onder dat zevental scharen. En ben je iets teleurgesteld dat Renault de ‘vijf’ uit de mottenballen trekt en niet de ‘vier’, dan is er goed nieuws; bronnen rond het merk melden dat de Renault 4 waarschijnlijk ook wordt afgestoft en een elektrische make-over krijgt.