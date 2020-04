Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport leverbaar als plug-in hybride

Land Rover combineert een 1,5-liter driecilinder krachtbron met een elektromotor in de Evoque en Discovery Sport. Daarmee breidt het haar modelgamma met plug-in hybrides uit.

De Range Rover Sport en de Range Rover zijn sinds 2017 al te rijden als P400e. Dat betekent dat er onderhuids niet alleen een 2,0-liter Ingenium turbobenzinemotor met 300 pk te vinden is, maar ook 116 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen van de plug-in hybrides komt zo uit op 404 pk.

Driecilinder

Zo krachtig is de nieuwe aandrijflijn voor de Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport niet. Beide modellen laten in de P300e-versie een 1,5-liter driecilinder benzinemotor samenwerken met een elektromotor. De eerste is goed voor 200 pk aan vermogen, de tweede tot 109 pk. Het systeemvermogen bedraagt 309 pk.



Actieradius

Dat de aandrijflijn beide modellen voldoende pit geeft, blijkt uit de acceleratiecijfers. De Range Rover Evoque P300e sprint in 6,4 tellen van nul naar honderd. De Land Rover Discovery Sport P300e is een fractie langzamer (0,2 seconden). De prestaties op het gebied van elektrisch rijden is eveneens behoorlijk. De Range Rover Evoque P300e komt op het batterijpakket tot 66 kilometer ver en de Land Rover Discovery Sport P300e doet het met 62 kilometer haast even goed. Beide modellen hebben elektrische topsnelheid van 135 km/u. De plug-in hybrides starten elk bij 55.230 euro.