Productie Aston Martin DBX van start

Het kwakkelende Aston Martin gooit deze maand eindelijk zijn reddingsboei uit in de vorm van de DBX. De imposante productie van de SUV is inmiddels gestart en de eerste leveringen volgen nog in juli.



De recente storm rond Aston Martin is eindelijk gaan liggen. Er is een nieuwe executive chairman aan boord in de vorm van Lawrence Stroll en met een kapitaalinjectie van 685 miljoen pond kan het Britse merk weer even vooruit. Nu kan er gebouwd worden aan de groei van Aston Martin en daarin speelt de DBX een sleutelrol. De gloednieuwe SUV moet op jaarbasis tot wel 5.000 keer over de toonbank gaan. Een enorm aantal, omdat Aston Martin normaal hooguit 6.500 auto’s per jaar verkoopt. Hoe gewild de Aston Martin DBX in de praktijk is, kunnen we vanaf deze maand zien. De St Athan fabriek in Wales spuugt de eerste modellen uit en de DBX staat deze maand nog in de showroom. Hoog tijd, want de auto staat al vijf jaar in de planning. Gedurende een groot deel van die tijd is er gebouwd aan de nieuwe productiefaciliteit, die overigens momenteel 4.000 auto’s per jaar aankan. Op de helft daarvan zou al ingetekend zijn.

Stirling Green

Vooral in China en de VS kan de DBX rekenen op een koperspubliek, ziet Aston Martin. De eerste gelukkigen ontvangen een 2.245 kilo zware SUV in de kleur Stirling Green, want dat is de eerste serie die geproduceerd wordt. Onder de motorkap huist een 4,0-liter V8 krachtbron van Mercedes-AMG. Het vermogen komt uit op 550 pk terwijl het maximumkoppel 700 Nm bedraagt. De 22-inch wielen zijn voorzien van remklauwen met zes zuigers. De Aston Martin DBX start in ons land bij ruim 258.000 euro.