Prijs geupdate Lexus RX bekend: 76.995 euro

In november staat de vernieuwde Lexus RX in de showroom. De SUV – ook verkrijgbaar als zevenzitter – is weer net wat innovatiever geworden.

De Lexus RX is de best verkochte Lexus ter wereld. Best een prestatie, want met 76.995 euro is het bepaald geen middenklasse model. Om de goede verkoopcijfers te behouden heeft de RX recent een update gekregen. Het uiterlijk is weer wat verder verfraaid, maar ook onderhuids is men aan de slag gegaan. Zo is de carrosserie stijver geworden en de wielophanging verbeterd. Nieuwe schokdempers en het remsysteem maken dat de SUV er weer even tegenkan.

Fietsersdetectie

Ook nieuw is Lexus Link. Via een app is het voortaan mogelijk om op afstand rij-gegegevens uit te lezen. Kilomerstand, de locatie van de auto en meer. Iets dat eigenlijk elk merk wel aanbiedt tegenwoordig, dus het mag op de RX niet ontbreken. Verder voegde Lexus nieuwe assistentiesystemen toe aan het aanbod. Voetgangersdetectie bij duisternis en fietsersdetectie bij daglicht opgenomen zijn nieuw. Trots zijn de Japanners op het grootlichtsysteem BladeScan-type AHS. De technologie zorgt ervoor dat voetgangers en verkeersborden sneller in beeld komen zonder dat tegenliggers worden verblind.

RX 450h

Lexus stelt slechts één aandrijflijn beschikbaar voor de RX. Het gaat om de 313 pk sterke RX 450h Hybrid AWD. Geen plug-in dus, maar zelfopladende hybride-technologie. Er is een automatische transmissie aan boord en het maximale trekgewicht bedraagt 2.000 kg.



Naast de 76.995 euro kosten instapversie die luistert naar de naam Business Line, is de RX ook te bestellen als Sport Premium, Luxury Line, Executive Line en President Line. De laatste twee zijn ook leverbaar in een zevenzits configuratie.