Première-Land Rover teruggevonden en opgeknapt

In 1948 maakte Land Rover met drie auto’s haar werelddebuut op de AutoRAI in Amsterdam. Een van drie werd in 2016 teruggevonden en onderging een restauratie van een jaar.

Een belangrijke stap in de geschiedenis van Land Rover werd gezet in ons eigen Amsterdam. Want op de AutoRAI van dat jaar presenteerde het Britse merk zich aan de wereld met drie pre-productie-exemplaren van haar eerste model. Hoewel die eerste auto’s van grote historische waarde zijn, verloor Land Rover er toch eentje uit het oog. Jarenlang was onduidelijk waar die originele auto gebleven was totdat hij in 2016 werd teruggevonden in een tuin op een steenworp afstad van de fabriek in het Engelse Solihull. Het duurde twee jaar voordat Land Rover had vastgesteld dat dit echt een van de drie Land Rovers van het eerste uur was. Daarna duurde de restauratie nog een jaar.

Meesterwerk

De specialisten van Land Rover Classic in Coventry gingen dan ook zeer zorgvuldig te werk. De gevonden auto werd compleet gestript, waarna werd gekeken welke onderdelen nog bruikbaar waren. Er werd onder meer röntgenstraling ingezet om te kijken naar de staat van sommige onderdelen. De restauratie-experts hadden bovendien hun handen vol aan het opnieuw opbouwen aan de bedieningsorganen voor de vierwielaandrijving. Die waren alleen in enkele pre-productie-exemplaren in het dashboard geplaatst. Ook het originele remsysteem was anders dan die van de productieversie. Via originele tekeningen en met de hand gemaakte onderdelen, kwam het bijzondere remsysteem weer tot leven.

Lichtgroen

Voor reparaties aan de patina werd hetzelfde 2 mm dunne aluminium als in 1948 gebruikt. De lichtgroene kleur die onder de stoelen gevonden werd, vormde de basis voor een nieuwe lak. Voor een reproductie van het originele logo was een foto nodig die ruim zeventig jaar geleden op de AutoRAI was gemaakt.

De geheel opgeknapte Land Rover stond afgelopen weekend op de Land Rover Classic-stand op de Goodwood Revival Meeting. Binnenkort wordt de auto opgenomen in de rijdende collectie klassiekers in de Classic Works-faciliteit in Coventry.