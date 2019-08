Porsche Taycan snel op de Nürburgring

Volgende maand onthult Porsche haar elektrische Taycan. Met een voorserie-model reed het al een rondje op de Nürburgring-Nordschleife en dat ging met zeven minuten en 42 seconden behoorlijk rap.



Een beproefde methode om een sportief automodel aan te kondigen is hem een snel rondje op de Nürburgring-Nordschleife te laten rijden. Porsche deed het ook met haar Taycan en zowaar rolde er een nieuwe record uit voor elektrisch aangedreven vierdeurs sportwagens. Zo snel als de all-time recordhouder Porsche 919 EVO – vijf minuten en 19 seconden – was de Taycan natuurlijk niet, toch raffelde de eerste elektrische Porsche ooit het 20,6 kilometer lange circuit af in zeven minuten en 42 seconden. Testrijder Lars Kern deed dat in een voorserie-model, omdat de Taycan pas volgende maand onder het doek vandaan komt.

Productiemodellen

Hoewel de Porsche 919 EVO de recordhouder op de Nürburgring is, wordt er meestal gekeken wat productiemodellen doen op het legendarische rondjes. De Lamborghini Aventador SVJ is momenteel de snelste met 6 minuten en 47.3 seconden. De Taycan is dus een klein minuutje langzamer. Kijken we naar de eeuwige ranglijst, dan zien we dat de Porsche Taycan met zeven minuten en 42 seconden rond plek honderd uitkomt.