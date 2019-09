Porsche Taycan onthuld als Turbo en Turbo S

De aanloop was gigantisch, maar nu is de Porsche Taycan echt onthuld. De eerste elektrische sportwagen van het merk komt in verschillende gedaantes.



Bij de introductie van de Porsche Taycan zijn alleen de Taycan Turbo en de Taycan Turbo S in het aanbod opgenomen, maar later zullen er nog meer – minder krachtige – versies volgen. En ook de Taycan Cross Turismo staat op het programma voor volgend jaar.

Porsche Taycan Turbo S

Lijstaanvoerder is de vierwielaangedreven Taycan Turbo S. Met een maximaal vermogen van 761 pk (in overboost-modus) schiet de Turbo S in 2,8 seconden van nul naar honderd. De Taycan Turbo doet daar vier tienden langer over en komt tot een vermogen van 680 pk. Op één stekkerlading komt de Taycan Turbo S 412 kilometer ver, terwijl de Taycan Turbo tot 450 kilometer reikt. Doordat de Taycan een systeemvoltage van 800 Volt heeft, is supersnelladen mogelijk. Volgens Porsche neemt de laadtijd van 5 naar 80 procent slechts 22,5 minuut in beslag.

Nieuw interieur

In het interieur gaat Porsche over op een nieuwe architectuur. De knoppen onbreken zoveel mogelijk, want de Taycan bedien je vooral via je stem en via de diverse digitale schermen. Op het gebied van bagageruimte blinkt de Taycan – voor sportwagenbegrippen – uit; achterin kun je tot 366 liter verstouwen en voorin nog eens 81 liter. De lage daklijn heeft geen gevolgen voor de hoofdruimte. In het batterijpakket heeft Porsche immers ter hoogte van de voetenruimte uitsparingen gemaakt.

Remmen op de elektromotoren

De Taycan slaagt er goed in om remenergie terug te winnen. Het maximale terugwinvermogen bedraagt liefst 265 kW en bij 90 procent van alle remacties komen de elektromotoren in het spel. Zo worden de mechanische remmen aanzienlijk gespaard.

Prijzen

De Porsche Taycan Turbo en Taycan Turbo S zijn te bestellen en rijden medio januari 2020 de showrooms binnen. De Taycan Turbo start bij 157.100 euro, terwijl de Taycan Turbo minimaal 191.000 euro kost.