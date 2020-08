Porsche Taycan is weer wat slimmer geworden

Het nieuwe modeljaar van de Porsche Taycan wordt vanaf oktober geleverd. Het Duitse sportwagenmerk zorgt voor een paar nieuwe toepassingen.



Dat de Taycan het schopte tot het podium van de Auto van het Jaar-verkiezing, bewijst dat het eerste volledig elektrische model van Porsche op bijna alle vlakken raak schiet. Eén jaar is de Taycan nu op de markt en Porsche ziet kans om de sportwagen toch nog wat te verbeteren. Zo is de Taycan Turbo S ietsje rapper geworden. In 9,6 tellen sprint je van 0-200 km/u en dat is toch weer twee tienden sneller dan voorheen.

Thuisladen

Belangrijker is dat het thuisladen flink sneller kan. Later in het jaar is de Taycan te verkrijgen met een ingebouwde AC-lader met een laadvermogen tot 22 kW en daarmee kun je in 4,5 uur thuis een volledig rijbereik ‘tanken’. Naast sneller laden, biedt Porsche voortaan ook trager laden aan. Trager snelladen wel te verstaan. De Taycan heeft een laadvermogen tot 270 kW, maar dat is niet optimaal voor de levensduur van het batterijpakket. Door het snelladen te beperken tot 200 kW, krijgt de batterij het minder zwaar te verduren.

Slimmer snelladen

Dat snelladen doe je bij voorkeur bij het eigen Ionity-laadstation (Porsche is een van de initatiefnemers van dit Europese snellaadnetwerk) en om nog wat meer gemak te bieden, beperkt Porsche het aantal laadhandelingen tot een minimum. De laadkabel inpluggen is voldoende voor een laadsessie, want het laadstation herkent automatisch de auto. Dat ‘Plug & Charge’ is in eerste instantie beschikbaar in het buitenland, maar Porsche rolt de functie de komende tijd uit over heel Europa.

Luchtvering

Met het nieuwe modeljaar introduceert Porsche ook een gekleurd head-up display en een adaptieve luchtvering met Smart Lift-functie. De Taycan ligt immers dicht op het asfalt en dankzij de nieuwe functie tilt de luchtvering het koetswerk iets omhoog als er een drempel of garage-oprit in het dagelijkse parcours zit.

Hulpjes aan boord

Tot slot kunnen er functies op afstand worden besteld. Dat kan via een maandabonnement, maar de functies zijn ook los te koop. Je kunt een rijbaanassistent bestellen, een hulpje dat de snelheid zelfstandig aanpast aan naderende omstandigheden (Porsche InnoDrive), een navigatiehulpje (PIRM) en een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.