Porsche siddert en beeft. Tesla terug op de Nürburgring met twee modellen

Tesla zou in oktober terugkomen op de Nürburgring om het ronderecord van de Porsche Taycan uit de boeken te rijden. En het bedrijf van Elon Musk houdt woord, er zijn twee versies van de Model S gespot.



De Nordschleife van de Nürburgring is een beetje de boksring voor sportwagenfabrikanten. Als het ene merk een stoot uitdeelt met een ronderecord, dat volgt de concurrent spoedig met een tegenstoot. Zo was het Porsche die in augustus de gloednieuwe Porsche Taycan de wei in stuurde en een tijd van 7 minuten en 42 seconden noteerde. Daarmee is de Taycan de snelste elektrisch aangedreven vierdeurs productiewagen ooit. Tegen het zere been van Tesla natuurlijk, want met haar Model S claimen de Amerikanen een razendsnelle elektrische auto in de gelederen te hebben.

Tesla Model S ‘Plaid’

Tesla is dus vastbesloten om de tijd van de Taycan uit de boeken te rijden. Dat moet gebeuren met een Tesla Model S ‘Plaid’. Die versie komt volgend jaar op de markt en is voorzien een derde elektromotor. Volgens Tesla moet die versie een rondje van 7 minuten en 5 seconden op de Nordschleife van de Nürburgring kunnen neerzetten. Een tijd waarmee Porsche behoorlijk in zijn hemd zal worden gezet. Al lijkt het erop dat de Duitsers niet met de sterkste versie van de Taycan naar het 20,6 kilometer lange circuit zouden zijn gekomen.

Rood en blauw

Deze week zijn twee versies van de Model S gespot op het circuit. Een blauwe voorzien van Dual Motor-badge en een rode met P100D+ embleem op de achterzijde. De blauwe auto heeft een diffuser achter en die aerodynamische aanpassing ontbreekt bij de rode.

Het is nog niet bekend wanneer Tesla haar recordpoging gaat doen, al lijkt het een kwestie van dagen.