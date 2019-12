Porsche ontwerpt fantasie-ruimteschip voor Star Wars

Porsche blijkt niet alleen auto’s te kunnen ontwerpen. Rondom de nieuwe Star Wars-film ‘The Rise of Skywalker’ creëerde het merk de een ruimteschip: de Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter.

Deze maand volgt de filmpremière van ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ in Los Angeles en Porsche is daarbij aanwezig met de anderhalve meter lange ‘Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter’. Het ruimteschip is door projectteams bestaande uit designers van Porsche en Lucasfilm Ltd ontworpen in zowel Duitsland als San Francisco. Het complete designproces nam twee maanden in beslag. Volgens beide partijen was het versmelten van het design-dna van beide merken nog niet zo makkelijk. “Het was een uitdaging om de stijl van Porsche in de wereld van Star Wars op te nemen en een iconisch nieuw ruimteschip te ontwikkelen dat zowel in de realiteit als in het filmuniversum zou kunnen bestaan”, aldus Doug Chiang, vice-president en uitvoerend creatief directeur van Lucasfilm.

Inspiratie uit Porsche-modellen

Wie goed kijkt naar het eindresultaat ziet er vleugjes Taycan in terug. Zo heeft de neus van het ruimteschip raakvlakken met de zogenaamde ‘Air Curtains’; de delen rondom de koplampen bij de Taycan. En ook de ‘Blasters’, de kenmerkende torpedobuizen aan de voorzijde van diverse Porsche-modellen, zijn herkenbaar in het ruimteschip. Het achterrooster met de lamellen lijkt dan weer op de achterzijde van de huidige 911. Het interieur doet met zijn lage zitpositie denken aan die van de Porsche 918 Spyder.