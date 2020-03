Porsche doet het in haar thuisland goed met geëlektrificeerde modellen

Een Porsche met een stekker. De purist gruwelt er wellicht van, maar toch legt het de Duitsers geen windeieren. In eigen land is ongeveer een kwart uitgerust met een elektromotor.

Volgens InsideEVs.com is de stekker-Porsche in Duitsland haast niet aan te slepen. De website die schrijft over elektrisch rijden legde namelijk de verkoopcijfers van de diverse Porsche-modellen naast elkaar en kwam tot de conclusie dat ongeveer een kwart van de Porsches een stekker aan boord heeft. In de eerste maanden van dit jaar gaat het om 23,5% van de modellen.



Porsche Panamera plug-in hybrid

Vooral de Porsche Panamera plug-in hybrid is populair. Liefst 56% van de in 2020 verkochte Panamera-modellen – het jaar is nog jong, maar toch – is een hybride. De Porsche Cayenne plug-in hybrid doet het eveneens goed. Zeker 43% van de Duitse Cayenne-kopers kiest voor deze variant.



Taycan

Ook met puur elektrisch rijden scoort Porsche. De nieuwe Taycan neemt 10% van alle Porsche-verkopen voor zijn rekening. De Taycan doet het wereldwijd eveneens zeer behoorlijk. In december vorig jaar was de auto al zeker 10.000 keer besteld. Nog eens 20.000 mensen hadden een reservering gedaan door een aanbetaling te doen.