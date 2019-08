Porsche Cayenne plug-in-hybride krijgt 680 pk

Porsche zet elektrificatie in om de Porsche Cayenne krachtiger én zuiniger te maken. De Cayenne Turbo S E-Hybrid koppelt een 4,0-liter V8-turbomotor aan een 136 pk sterke elektromotor.

De nieuwe Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid en de Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé overleggen een zeer stevig systeemvermogen van 680 pk. Een 550 pk sterke 4,0-liter V8-turbomotor legt de basis en de elektromotor met 136 pk vormt het schepje erbovenop. Ook het maximale systeemkoppel van 900 Nm doet vermoeden dat het accelereren uiterst vlot gaat. In 3,8 tellen spurten beiden modellen van nul naar honderd. Schakelen verloopt daarbij via een achttraps Tiptronic S-transmissie.

3,0-liter V6

De elektromotor kan ook worden ingezet om zo’n 40 kilometer geheel elektrisch te rijden. Wie net iets verder wil reiken, kiest voor de Cayenne E-Hybrid Coupé. Die is ook nieuw en dat model biedt 43 kilometer aan emissievrije actieradius. Het systeemvermogen ligt met 462 pk aanzienlijk lager (de 4,0-liter V8 is vervangen door een 3,0-liter V6 turbomotor) en ook het systeemkoppel van 700 Nm blijft achter bij de Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (Coupé).

Laadsessie

Het opladen van de accu van de Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid duurt zes uur voor wie alleen een conventioneel stopcontact ter beschikking heeft. Via de standaard 7,2 kW ingebouwde AC-lader via een aansluiting van 400 volt en 16 ampère gaat het een stuk rapper, dan is de accu na 2,4 uur al vol.

Uitrusting

Omdat de Cayenne Turbo S E-Hybrid en de Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé de topmodellen vormen, is de standaardrusting rijk. Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) inclusief Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) is aanwezig, naast Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), 21- inch lichtmetalen velgen en wielkastverbredingen. Verder aan boord: het Sport Chrono Pakket en adaptieve luchtvering met actieve demping.

Prijslijst

De nieuwe hybride-versies van de Cayenne zijn per direct te bestellen en rijden volgende maand al de showroom binnen. De Cayenne E-Hybrid kost 104.100 euro, terwijl de coupé-versie 109.000 euro moet opbrengen. De Cayenne Turbo S E-Hybrid is met 190.400 euro logischerwijs een stuk prijziger. De Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé start bij 194.200 euro.