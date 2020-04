Porsche biedt nieuwe opties tweekleurig lederen interieur

Een standaard uitgevoerde Porsche 911 bestaat haast niet, als we de cijfers van Porsche mogen geloven. Liefst 90% van de 911’s is gepersonaliseerd. Om aan de wensen te voldoen, introduceert het merk vier nieuwe two-tone lederen interieurs.



Vraag het een Porsche 911-eigenaar waarom hij zijn sportwagen heeft aangeschaft en het antwoord is bijna altijd: ‘het is een droom van jongs af aan’. Als je jouw 911 dan na jaren hard werken eindelijk mag samenstellen, kies je ook voor een persoonlijke touch. Volgens Porsche wordt zo’n 90 procent van alle 911-modellen op basis van klantenwensen gepersonaliseerd. Ongeveer een kwart gaat daar best ver in en klopt aan bij Porsche Exclusive Manufaktur. Bij de individualisatie-afdeling is haast niets te gek, want wie betaalt, bepaalt.



Two-tone

Toch blijkt de klant vaak inspiratie nodig te hebben om zijn droom-Porsche samen te stellen. Vanuit die gedachte heeft Porsche Exclusive Manufaktur nu vier varianten aan two-tone lederen interieurs toegevoegd aan het aanbod. Voortaan kies je uit de kleurcombinaties bordeauxrood/krijt, zwart/leisteengrijs, leisteengrijs/IJslandgroen en grafietblauw/Mojavebeige. De stiksels en op het stuurwiel worden eveneens in de contrastkleuren uitgevoerd. Verder zorgt Porsche Exclusive Manufaktur voor een inscriptie, een gestanst Porsche-logo in de hoofdsteunen en de Race-Tex afwerking van de veiligheidsgordels als je voor een Coupé-model kiest.