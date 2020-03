De nieuwe Porsche 911 is als altijd te rijden in diverse smaken, maar de nieuwe 911 Turbo S ontbrak nog. Porsche had namelijk nog even tijd nodig om het vermogen naar liefst 650 pk te tillen.



De nieuwe Porsche 911 Turbo S is een ware sensatie op vier wielen, want het Duitse merk wist de 3,8-liter zescilinder bi-turboboxermotor te upgraden naar een vermogen van liefst 650 pk. Dat is 70 pk meer dan voorheen. Ook het koppel steeg met 50 Nm en bedraagt voortaan 800 Nm. In 2,7 tellen katapulteer je jezelf van nul naar honderd. Van nul naar tweehonderd is al even sensationeel: 8,9 tellen het gaspedaal tot de bodem intrappen is voldoende. De topsnelheid bedraagt 330 km/u. Een achttraps PDK-automaat stuurt de aanwezige brute kracht naar alle vier de wielen.

Achtervleugel

Voor de nodige downforce – 15 procent meer dan voorheen – monteert Porsche een flinke achtervleugel. En hoe harder je rijdt, hoe duidelijker de actieve aerodynamica meedenkt. Voor nog wat extra sportief rijcomfort staat de Porsche 911 Turbo S iets dichter op het asfalt (vink dat wel het sportchassis aan in de optielijst) en nam de spoorbreedte toe. Bovendien zijn de voorwielen 20-inch in diameter, terwijl de exemplaren op de achteras 21-inch meten.

De nieuwe 911 Turbo S bestel je per direct en maakt in mei zijn opwachting in de showroom. Leg dus alvast 279.000 euro onder je hoofdkussen voor de Coupé en 294.100 euro voor de Cabriolet.