Porsche 911 Carrera-modellen krijgen vierwielaandrijving

Porsche breidt haar 911 Carrera-gamma uit. Na de achterwielaangedreven variant worden binnenkort ook de 911 Carrera 4 Coupé en 911 Carrera 4 Cabriolet. En die zijn – precies – vierwielaangedreven.



De hamvraag is: moet ik de 385 pk sterke Porsche 911 Carrera nu bestellen als speelse achterwielaandrijver, of ga ik voor de extra grip van de vierwielaangedreven variant? Porsche levert binnenkort de 911 Carrera namelijk ook als 911 Carrera 4 Coupé en 911 Carrera 4 Cabriolet. De 911 Carrera 4 Coupé is met z’n 3,0-liter zescilinder boxermotor goed voor een sprint van nul naar honderd in 4,2 tellen, terwijl de 911 Carrera 4 Cabriolet daar 4,4 seconden over doet. Met het Sport Chrono Pakket ben je echter tweetienden sneller van je plaats, maar dat moet je dan wel eerst aanvinken op de optielijst. De topsnelheden van de gesloten en open variant liggen net boven en net onder de 290 km/u.

Aandacht voor de assen

Porsche zorgde voor een doorontwikkeling van de vooras. De koppeling en het differentieel zijn voortaan watergekoeld en dankzij versterkte koppelingsplaten is de koppeling beter bestand tegen een hogere belastbaarheid. Volgens Porsche merk je de verbeterde voorasaandrijving vooral tijdens het rijden in de sneeuw – wie doet dat nu niet dagelijks met zijn 911 – en gelukkig ook bij nat wegdek. Bovendien is de WET-modus aanwezig, een speciale configuratie (van de stabiliteitscontrole en de tractie) die zorgt voor een voorspelbaarder weggedrag bij nat weer. Gelukkig vergeet Porsche de achteras ook niet, want een elektronisch geregeld differentieelslot is te bestellen.

21-inch

De nieuwe 911 Carrera 4 krijgt op de achteras wielen gemonteerd die een maatje groter zijn dan de voorwielen. 19-inch voor en 20-inch achter is standaard, maar de combinatie 20-inch en 21-inch is ook mogelijk.

De vierwielaangedreven Porsche 911 Carrera 4 Coupé en 911 Carrera 4 Cabriolet staan eind volgende maand al bij de Nederlandse Porsche Centra. Je herkent ze dan aan de verchroomde inzetstukken in het ventilatierooster van de motorklep.