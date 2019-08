Porsche 911 Carrera Coupé en Cabriolet een feit

De achtste generatie van de Porsche 911 is er nu ook als Carrera. Twee smaken zijn voorhanden voor het instapmodel: de Coupé en Cabriolet.

De nieuwe Porsche 911 Carrera wordt weer iets krachtiger dan voorheen. Porsche put immers voortaan 385 pk (15 pk meer) uit z’n 3,0-liter zescilinder boxermotor met twee turbo’s. Al gaat de Porsche 911 Carrera door het leven als ‘instapmodel’, de sprint van nul naar honderd verloopt in slechts vier tellen. Voorwaarde is dat je dan wel voor de Coupé kiest en het Sport Chrono Pakket aanvinkt. De topsnelheid bedraagt 293 km/u.

WET-modus

Hoewel een vierwielaangedreven versie eraan komt, zijn de Porsche 911 Carrera Coupé en Cabriolet achterwielaangedreven. Het vermogen wordt naar die achterste wielen gestuurd via een nieuwe achttraps Porsche Doppelkupplung-transmissie (PDK). Net zoals bij de 911 Carrera S is de WET-modus aan boord. Deze technologie detecteert nattigheid op de weg en stemt de wageninstellingen daarop af voor een betere handling. Sowieso neemt de 911 Carrera veel over van de Carrera S, want ook de standaarduitrusting is vrijwel gelijk. Al heeft de Carrera kleinere wielen en remmen en geen dubbele uitlaatpijpen. De nieuwe 911 Carrera staat op 19-inch wielen op de vooras, terwijl achter 20-inch exemplaren zijn gemonteerd.

Vanafprijzen

In september staat de Porsche 911 Carrera in de showroom. Bestellen kan nu al en dan vraagt Porsche 141.400 euro voor de 911 Carrera Coupé en 157.600 euro voor de 911 Carrera Cabriolet.