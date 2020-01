Porsche 911 Belgian Legend Edition: ode aan Jacky Ickx

De nieuwe Porsche 911 is bij onze zuiderburen in een bijzonder jasje gestoken. In totaal maakt het merk 75 exemplaren van de Belgian Legend Edition. Het is een eerbetoon aan Jacky Ickx.

Jacques Bernard ‘Jacky’ Ickx blies op 1 januari 75 kaarsjes uit. Om dat te vieren introduceert Porsche in België een limited edtion van de nieuwe 911. De Belgian Legend Edition eert de legendarische autocoureur – onder meer zesvoudig Le Mans-winnaar – door een ‘X Blue’-kleurige jas aan te trekken en door middel van speciale sportstoelen. In de 75 exemplaren die worden uitgebracht, is ook de Belgische vlag terug te vinden en de handtekening van de coureur, naast de nodige Belgian Legend Edition-vermeldingen.



Kostbaar exemplaar

De Porsche-importeur in België vraagt 199.911 euro voor de Porsche 911 Belgian Legend Edition. Dat is bijna 70.000 euro meer dan wat de 911 Carrera 4S coupé daar kost.