Porsche 718 GTS-modellen krijgen atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor

De Porsche 718 GTS ruilt zijn 2,5-liter viercilinder krachtbron in voor een atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor. Het vermogen stijgt zo met 35 pk naar 400 pk.

Met de 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 heeft de 718-modelreeks van Porsche er weer twee zescilinders bij. Hun atmosferische 4,0-liter boxermotoren vervangen namelijk de 2,5-liter viercilinders in de vorige 718 GTS-modellen. Het resultaat is een vermogen van 400 pk, liefst 35 pk meer dan voorheen. Een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten en een sportuitlaatsysteem zorgen voor extra sportiviteit. Verder aan boord zijn het Porsche Active Suspension Management (PASM), een 20 millimeter verlaagd sportonderstel en een mechanisch sperdifferentieel achter. Het Sport Chrono Pakket is eveneens standaard. De 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 spurten in 4,5 tel van nul naar honderd. De naald van de kilometerteller loopt daarna gretig door tot een topsnelheid van 293 km/u.



Zwarte designdetails

De nieuwe 718 GTS 4.0-modellen herken je aan hun zwarte designdetails en een donker alcantara-interieur. Aan de buitenzijde vallen vooral 20-inch lichtmetalen wielen in zijdeglans zwart op. De 718 Cayman GTS 4.0 en 718 Boxster GTS 4.0 staan vanaf eind maart bij de dealer. Eerstgenoemde start bij 137.200 euro, terwijl de 718 Boxster GTS 4.0 139.300 euro kost.