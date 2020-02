Polestar gebruikt duurzame materialen in haar auto-interieurs

Polestar wil op verschillende manieren vooruitstrevend zijn. Zo ook op het gebied van de gebruikte materialen voor het interieur. Het plasticgehalte moet omlaag en het aandeel gerecyclede natuurlijke materialen omhoog.



In de Polestar 2 kon je al een veganistisch interieur begroeten. Dat betekent dat er geen dierlijke producten zijn gebruikt binnenin de auto. Dat is fijn voor dier en milieu, maar een wagen vol plastic is evenmin ideaal. Polestar blijft daarom zoeken naar materialen die het kan gebruiken die duurzaam zijn. Daarvoor klopt het nu aan bij het Bcomp; een bedrijf gespecialiseerd in gerecyclede vezels. Polestar wil door het gebruik van nieuwe, natuurlijke en gerecyclede materialen het gewicht verlagen, het plasticgebruik verminderen en materiaalverspilling minimaliseren.

Sterker en lichter

Bcomp heeft een technologie in huis om van natuurlijke vezels lichte en veilige interieurpanelen te maken. De Zwitserse onderneming gebruikt vooral vlas, omdat het specifieke eigenschappen heeft en geen invloed heeft op de voedselproductie. In de praktijk blijken de materialen van Bcomp tot wel de helft lichter dan traditionele plastics en ze zijn bovendien een stuk sterker. Er is tot 80 procent minder plastic nodig om de nieuwe interieurpanelen te maken.

Minder restafval

Ook denkt Polestar aan 3D-geweven materiaal. Het grote voordeel daarvan is dat je met één draad een onderdeel vervaardigt. Van restafval is dus geen sprake. Die draad is op zijn beurt weer gemaakt van oude PET-flessen. Polestar verwerkt verder gerecycled kurk en visnetten in auto-interieurs. Van de visnetten worden bijvoorbeeld tapijten gemaakt.