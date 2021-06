Na de Polestar 1 en 2, is het derde model aan de beurt. Die Polestar 3, we tellen lekker door, is een sportieve elektrisch aangedreven SUV. De auto zal in de VS en in China worden gebouwd.



Deze onder-het-doek-afbeelding is voorlopig het enig wat we kunnen tonen van de Polestar 3, maar duidelijk is te zien dat het om een SUV gaat. Eentje die volgend jaar de weg op moet gaan. Op het moment dat de nieuwe Volvo XC90 gebouwd gaat worden, rolt ook de Polestar 3 van de band. Voor de Amerikaanse markt zal dat in de VS gebeuren, terwijl de Europese Polestar 3 in China wordt geproduceerd.

Precept

De Polestar 3 zal karaktertrekken krijgen van de Polestar Precept. Verwacht dus een behoorlijk futuristische look. De Polestar 3 staat op een gloednieuw platform, speciaal ontwikkeld voor elektrische modellen. De genoemde Precept zal vervolgens het vierde model van Polestar zijn. Naar de naam doen we een gokje: de Polestar 4?