Polestar 2 winnaar van het Gouden Stuurwiel

De prestigieuze Gouden Stuurwiel in de categorie middelgrote SUV’s gaat dit jaar naar de Polestar 2. Ook de Polestar 1 gooide hoge ogen.



Dat Polestar aardig aan de weg timmert, ondervonden we zelf al. Recent reden we met de Polestar 1 en dat werd een bijzonder prettige rit langs Neerlands mooiste vuurtoren. De internationale autopers is al even lovend over de Polestar 1 en 2, want beiden schopten het tot finalisten in de jaarlijkse Gouden Stuurwiel-verkiezing van het Duitse AUTO BILD en BILD am Sonntag.

Polestar 1

De Polestar 1 won de verkiezing in de categorie sportauto’s echter niet, maar de Polestar 2 ging in de categorie middelgrote SUV’s wél met het Goldenes Lenkrad aan de haal. Als het enige elektrische model in de finale overtuigde de Polestar 2 met zijn prima rijdynamiek en hoge kwaliteit. De Europese jury bestond uit internationale autojournalisten, maar ook uit coureurs, beroemdheden en – last but not least – autoliefhebbers.

Polestar 2

De vierwielaangedreven Polestar 2 is – zoals het merk zelf zegt – een elektrische performance-fastback. Sportief en luxe tegelijk. De twee elektromotoren leveren samen een vermogen van 408 pk en 660 Nm aan koppel. In 4,7 seconden accelereer je van nul naar honderd. De elektrische actieradius bedraagt 470 kilometer.