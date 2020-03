Polestar 2 warmt op voor verkooptstart in juli

De Polestar 2 is vandaag in de verkoop gegaan. De elektrische fastback gaat vanaf juli de weg op en moet het dan Tesla moeilijk gaan maken.



Tesla-killer. Menig nieuw elektrisch aangedreven model wil zich graag zo noemen. De Polestar 2 lijkt er echter écht de papieren voor te hebben. Dat begint al bij het prijskaartje van 59.800 euro. Voor dat bedrag krijg je een modern ogende bolide met een actieradius van 470 kilometer. De Polestar 2 is dankzij twee elektrische motoren bovendien vierwielaangedreven. De elektromotoren samen leveren een aanzienlijk vermogen van 408 pk en 660 Nm aan instant koppel. In 4,7 seconden sprint je van nul naar honderd.



Praktisch

De Polestar 2 speelt zicht met zijn vijfzitsconfiguratie ook in de kijker naar de elekrische rijders die ruimte zoeken. In de achterbak kan standaard 405 liter en voorin nog eens 35 liter. Ook mag een caravan of paardentrailer aan de inklapbare trekhaak. Het toegestane, geremde aanhanggewicht, bedraagt 1.500 kilo.



11-inch scherm

Het interieur is net zoals bij de meeste Tesla-modellen bijna knoploos. En jawel, een 11-inch groot-touchscreen is ook van de partij. Volgens Polestar is het de eerste auto met een geïntegreerd Android-infotainmentsysteem. De bediening verloopt via de stem.

Performance Pack

De Polestar 2 kun je per direct ook bestellen met het Performance Pack. Dat pakket kost 6.000 euro en voorziet onder meer in Öhlins-schokdempers, Brembo-remmen en 20-inch wielen.