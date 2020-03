Peugeot 208 verkozen tot Auto van het Jaar 2020

De Auto van het Jaar 2020 is bekend. De Peugeot 208 gaat met de eer aan de haal en verslaat onder meer de Tesla Model 3 en Porsche Taycan.

De Auto van het Jaar-verkiezing 2020 gaat in de boeken als een bijzondere. Normaal is het decor van de bekenmaking van de beste auto van het jaar de Autosalon van Genève. Echter gaat die dit jaar niet door. En dus kwam de winnaar uit de hoge hoed in een veel kalmere ambiance. Ruim zestig juryleden uit 23 landen vonden de Peugeot 208 de beste auto van dit moment.



Elektrisch podium

De Peugeot 208 – ook als elektrische e-208 verkrijgbaar – verwees de Tesla Model 3 en Porsche Taycan naar de plekken twee en drie en zo is het gehele podium elektrisch te rijden. De andere finalisten – de BMW 1 Serie, Ford Puma, Renault Clio en Toyota Corolla – eindigden buiten het ereschavot. Het was de zesde keer dat een Peugot tot Auto van het Jaar werd verkozen.