Per Polestar 1 langs de Nederlandse vuurtorens

Voor wie het heeft gemist: een gloednieuwe editie van CARROS Magazine ligt in de kiosk. We kregen al veel positieve reacties op onze bijzondere reis met de Polestar 1.



De nieuwe Polestar 2 – volledig elektrisch aangedreven – werd enthousiast ontvangen in ons land, maar zoals de aanduiding vermeldt, begon het met avontuur met de Polestar 2. Dat model heeft ook een elektromotor aan boord, maar is een plug-in hybride. Een heel sportieve, want de Polestar 1 overleg supercar-waardige cijfers. Het systeemvermogen bedraagt liefst 609 pk en het koppel is astronomisch: 1.000 Nm.

Bakens

In het nieuwe CARROS Magazine reden we met de Polestar 1 (eerder al in onze CARROS Configurator) en dat was in meerdere opzichten een bijzondere reis. Auteur Huib de Vries en fotograaf Maurice Volmeyer verkenden met Polestar namelijk de rand van Nederland. In een tijd van reisbeperkingen bezocht het duo de vuurtorens langs de Noordzeekust, waarop zeelieden eeuwenlang hun koers bepaalden.



De Vries en Volmeyer zien veel moois onderweg, maar trekken zelf ook veel bekijks.

Onder de vuurtoren eten we een vers gebakken visje van de visboer die ons meedeelt dat hij onze auto “de eerste mooie Tesla” vindt. Dergelijke reacties krijgen we vaker. We kennen het niet en het zoeft langs: dat moet dus wel een Tesla zijn. Vreemd genoeg herkent niemand de coupé als een Volvo. Belangrijker is dat iedereen de Polestar 1 prachtig vindt. En terecht.



De route langs de vuurtorens geeft genoeg ruimte voor comfortabel cruisen, al trappen de mannen het gaspedaal als het kan ook flink in:

Gaat het écht hard, dan geeft ie het gevoel onderstuurd te zijn. Veilig, zonder fratsen. Maar houd je het gas erop, dan lijken de achterwielen (met dank aan de genoemde torque vectoring-techniek) de achterkant toch weer naar buiten te willen duwen.

