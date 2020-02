Parkeren op een postzegel: piepkleine Citroën Ami komt er echt

De Ami van Citroën kwam al elektrisch voorbij brommen als studiemodel. Nu heeft het Franse merk besloten dat het 2,41 meter lange stadskarretje echt in productie gaat.



Zet pakweg drie stappen en je hebt de lengte van de Citroën Ami overbrugd. Het elektrische stadsautootje gaat namelijk 2,41 meter meten en is 1,39 meter breed en 1,52 meter hoog. De twee portieren scharnieren elk in tegengestelde richting. Dat is het gevolg van symmetrische carrosseriedelen; een manier om de productiekosten naar beneden te brengen. Ook de bumpers zijn identiek aan elkaar.

Elektrisch rijden in de stad

Vanbinnen is de Citroën Ami al net zo recht toe, recht aan ontworpen. Alles wat je nodig hebt zit er op, maar niets meer. Gezien de compacte afmetingen van de auto, passen er maar twee stoelen in. De Ami is geen auto voor op de snelweg, want daarvoor is het karretje veel te langzaam. De topsnelheid bedraagt 45 km/u. De elektrische actieradius bedraagt 70 kilometer. Het batterijpakket is in drie uurtjes thuisladen vol.



7.000 euro

In juni rijdt de Ami al de Franse showrooms binnen. Plannen voor een marktintroductie in ons land zijn er ook, maar niet voor het midden van 2021. De autootje moet zo’n 7.000 euro gaan kosten. Huren is eveneens mogelijk, dan ben je 20 euro per maand kwijt plus een aanbetaling.