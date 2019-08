Pagani Huayra BC Roadster: veel pk’s, weinig kilo’s

De Pagani Huayra BC Roadster is de open variant van de Pagani Huayra die in 2016 verscheen. De 800 pk aan vermogen hoeft slechts 1.250 kilo aan wagengewicht voort te bewegen.

De eerste klant ooit van het Italiaanse Pagani is de bekende autoverzamelaar Benny Caiola. In het jaar 2000 is hij de eerste die een Zonda aanschaft. Saillant detail, Caiola heeft het normaal alleen gemunt op Ferrari’s. Caiola is echter zo blij met zijn Zonda dat hij eigenaar Horacio Pagani een brief schrijft waarin hij stelt dat z’n Zonda de Michelangelo van de industrie is. ‘Ik ben vereerd om er een te bezitten’, vervolgt hij. Ook voegt hij een cheque van duizend dollar toe aan de brief. Het is bestemd voor de mecaniciens. Laat ze er lekker voor uit eten gaan, is de boodschap.

Huayra BC

Benny Caiola overleed in 2010, maar Pagani is hem nooit vergeten. In 2016 introduceert het namelijk de Huayra BC, waarbij BC staat voor Benny Caiola. De Pagani Huayra BC is de overtreffende trap van de reguliere Huayra, want Pagani weet de 6,0-liter V12-motor van Mercedes-AMG te kietelen naar 800 pk (tegenover 730 pk van de Huayra) en 1.098 Nm aan koppel. Ook slankt de BC 132 kilo af en wordt aerodynamischer. De Pagani Huayra BC is goed voor een 0-100 km/u sprint in 3,3 seconden.

Roadster

Die Pagani Huayra BC komt er nu ook aan als Roadster. Er wordt een afneembare koolstofvezel hardtop bij geleverd en net als de Huayra BC is de Roadster krachtig én licht. Een vermogen van 800 pk wordt immers gekoppeld aan een wagengewicht van 1.250 kilo. Pagani mixt voor verschillende onderdelen koolstofvezel met titanium. Ook leuk: dankzij een vaste achtervleugel is 500 kilo aan downforce te genereren bij een snelheid van 280 km/u.

Van de Pagani Huayra BC Roadster worden slechts 40 exemplaren gebouwd. Het prijskaartje bedraagt dik 3 miljoen euro en dat is nog voorafgaand aan belastingen.