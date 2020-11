Opvallend: Tesla introduceert haar eigen tequila

Autorijden en sterke drank gaat natuurlijk niet samen. Toch is het Tesla dat een eigen tequila op de markt brengt. Een fles ‘Teslaquila’ is wel aan de prijs; 250 dollar per fles.

Het begon ooit eens als een 1 april-grap, maar nu heeft Tesla toch echt werk gemaakt van haar ‘Teslaquila’. De sterke drank wordt in een kleine oplage geproduceerd – vandaar de stevige prijs van 250 dollar – en vervolgens in een opvallend glaswerk gegoten. De 750 ml fles is namelijk een stroomsymbool.

Vijftien maande gerijpt

De drank is gemaakt van agaves die zowel in hogere als lagere regionen groeien, waarbij de smaak omschreven wordt als ‘droog fruit, een vleugje vanille en gebalanceerde kaneel peper finishing touch’. De tequila is vijftien maanden gerijpt in een vaten Frans eikenhout.

DB5 in je glas

Eerder dit jaar kon je ook al een Aston Martin in je glas bestellen bij het Schotse whiskey-merk Bowmore. In samenwerking met het Britse automerk brouwde het de ‘Black Bowmore DB5’.