Open Italiaans: de Ferrari F8 Spider en 812 GTS

Bijna herfst of niet, Ferrari heeft de zomer in z’n bol. De Italianen presenteren zowel de F8 Spider (met V8-krachtbron) als de 812 GTS (met V12-motor).



Ferrari bouwt al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw V8-modellen met een open dak. En die traditie zet het gelukkig voort, want de F8 Spider is een feit. De V8 aan boord is 3,9 liter groot en goed voor een vermogen van 720 pk. Daarmee treedt de Ferrari F8 Spider tot de selectieve club van cabrio’s die rapper dan in drie tellen van nul naar honderd spurten. In dik acht tellen staat bovendien al 200 km/u op de teller, terwijl de topsnelheid 340 km/u bedraagt. Schakelen verloopt via een zeventraps automatische transmissie voorzien van techniek afkomstig uit de Formule 1. Wie 14 tellen geduld heeft ziet de hardtop in dat tijdsbestek in- of uitvouwen.

Ferrari 812 GTS

Is een V8-krachtbron je te min, dan is de 812 GTS een goede optie. Dat is open rijden met een 800 pk sterke V12. Ook deze twaalfcilinder genereert een sprint van nul naar honderd in minder dan drie tellen. En het wordt saai, ook de topsnelheid bedraagt 340 km/u. Net als bij de F8 Spider is het dak te openen of te sluiten in 14 tellen, maar alleen bij lage rijsnelheden. En de zeventraps automaat met F1-techniek? Die maakt eveneens de oversteek naar de 812 GTS.