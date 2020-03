Op zoek naar de recordboeken: SSC Tuatara

In 2009 zette het Amerikaanse SSC de eerste lijnen op papier van de monsterlijk snelle Tuatara. Maar omdat het steeds beter en gewaagder moest, duurde het een dik decennium voordat de productieversie klaar was. Het resultaat mag er zijn, want de SSC Tuatara is een potentiële recordbreker.



Triviant-vraagje. Welke auto was de snelste productiewagen ter wereld tussen 2007 en 2010? Het antwoord: de SSC Ultimate Aero. Sla het Guinness World Record-boek uit die jaargangen maar er op na. Sindsdien heeft het Amerikaans SSC weinig van zich laten horen. Toch werd er achter de schermen sinds 2009 getekend, geschaafd en gepoetst aan weer een nieuwe recordbreker. En nu is hij daar: de SSC Tuatara. Jason Castriota tekende het koetswerk – met een straaljager als inspiratiebron – en is verantwoordelijk voor de aerodynamica. Met een Cw-waarde van slechts 0,279 heeft hij een auto bedacht die amper weerstand ondervindt in de acceleratie naar snelheden tot ver boven de 480 km/u. Vanaf 160 km/u tot de astronomische topsnelheid houdt de SSC Tuatara zijn aerodynamische balans vast.

Track-modus

De Amerikanen moeten niets hebben van stekkergeweld, maar plaatsen een 5,9 liter V8 Twin Turbo motor in de Tuatara. Met een vermogen van 1.368 pk wil het vlieggewicht wel van zijn plaats. De carroserie is volledig uit koolstof opgetrokken. Als het echt rap moet, komt de Track-modus van pas. De schakeltijden van de gerobotiseerde zeventraps automaat duiken dan onder de 100 milliseconden. Ook wordt de bodemspeling gereduceerd en de achtervleugel geactiveerd. De SSC Tuatara kost meer dan één miljoen euro en dan is belasting nog niet eens meegerekend.