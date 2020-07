Op vakantie: voorkom autodiefstal via keyless-entry

De sleutelloze autodiefstal- en inbraak is nog altijd aan de orde van de dag. Zeker in de huidige vakantieperiode slaan slimme autodieven geniepig toe. Maar er is een oplossing.



Veel auto’s kun je tegenwoordig openen zonder je sleutels uit je zak te halen. Keyless-entry heet dat. Het boevengilde heeft dat sleutelloos openen van de auto ook al een aantal jaar in de smiezen. Het gaat in de holst van de nacht met een handzender voor je voordeur staan en verlengt zo het signaal van de sleutel die in de gang hangt. Een handlanger naast de auto vangt dat doorgestuurde signaal vervolgens op en opent de auto. De auto wordt gestolen of compleet gestript van binnen. Met een beetje pech missen airbags, het stuurwiel en de digitale displays. De schade loopt zo op tot duizenden of zelfs tienduizenden euro’s.

Preventie

Zeker in de vakantieperiode neemt de kans op sleutelloze autodiefstal toe. Want als jij niet thuis bent, hebben de autodieven uitgebreid de tijd voor hun slimme trucje. Je geeft ze echter geen kans als je de autosleutel met keyless-entry buiten het bereik legt. Beter nog is om de sleutels te bewaren in een metalen koekblik of in aluminiumfolie. Ook zijn er speciale sleutelhoesjes te koop. Het signaal van de sleutel krijgt zo geen kans. Je kunt keyless-entry ook uitschakelen.

Oudere modellen

Vooral bij modellen van 2017 of eerder speelt de sleutelloze autodiefstal. De versleuteling van het signaal is makkelijker te kraken dan bij nieuwe modellen. In veel nieuwe sleutels is een bewegingssensor aangebracht. Op het moment dat de sleutels meer dan een half uur stil liggen, schakelt de keyless-entry automatisch uit.



Beeld: BMW