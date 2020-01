Op ski-vakantie met de Alpine A110 Sports X Concept

Na de A110 en A110S presenteert Alpine nu een derde variant van de A110: de Sports X Concept. Het studiemodel staat 60 mm hoger boven het asfalt en krijgt een stoerdere looks mee.



Op het Franse Automobile International-festival laat Alpine een opvallende variant zien van de A110. De Sports X Concept is een studiemodel voorzien van extra grote wielen, 60 millimeter meer bodemspeling en flinke bumpers. Een auto waarmee je met gemak door een laagje sneeuw ploetert, is het idee, vandaar de ski’s op het dak.



SUV

Goede verstaanders denken dat Alpine hiermee vooruitloopt op een sportieve SUV. In 2017 werd al melding gemaakt van zo’n carrosserievariant, maar van de toen verwachte introductie in 2019 was geen sprake. Ook werd er drie jaar geleden gesproken over een lichtgewicht bouwwijze van de SUV en de keuze uit vierwiel- en achterwielaandrijving.