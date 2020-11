Op pad met een zeer bijzondere Bentley 3 LTR uit 1921

Walter Owen Bentley (1888-1971) startte in januari 1919 een fabriekje waar hij vijf chassis naast elkaar kon bouwen. Omdat de motor nog niet klaar was, duurde het tot september 1921 voor het eerste complete onderstel geleverd kon worden. De ‘01’ ging naar coureur Noel van Raalte, nummer ‘02’ bleef fabrieksbezit en de ‘03’ werd verkocht aan mijningenieur Ivor Llewellyn en zijn vrouw Mia, die als verpleegster in de oorlog had leren autorijden. Met die auto gingen wij op pad.

Nu rijden we met CARROS Magazine vaak in bijzondere modellen, maar de Bentley 3 LTR uit 1921 waar Frank Kloppert de weg op mocht was wel heel uniek. Volgend blaast de ‘03’ namelijk honderd kaarsjes uit en dat is de auto amper aan te zien. Natuurlijk, uit het ontwerp blijkt zijn leeftijd onmiskenbaar, maar wat is dit exemplaar goed geconserveerd gebleven. En dat is een groot compliment aan eigenaar Etienne Veen en zijn zoon Sven. Zij lieten de auto terugbrengen in zijn originele staat, met groot respect voor de historie van de ‘03’. De auto won heel terecht de tweede prijs in de categorie ‘Bentley’s 3 ltr. in concoursstaat’ tijdens het wereldvermaarde Concours d’Élégance in Pebble Beach in 2019.

Juiste pedalen

De Bentley 3 LTR ziet er niet alleen prachtig uit, maar rijdt ook als een zonnetje. Dan moet je wel even de werking van de pedalen doorhebben. Het oude systeem van gas in het midden, het rempedaal rechts en de koppeling links is namelijk de eerste kilometers behoorlijk beangstigend. Het rijden is prima te doen, maar er zijn genoeg verhalen over mensen die in noodsituaties volop het gas bleven induwen.

Nu in de kiosk

Verder lezen? Voor de complete rij-impressie met de bijzondere Bentley 3 LTR, sla je CARROS Magazine #7 open. Nu in de kiosk!