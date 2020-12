Op komst in 2021: een greep uit de nieuwe modellen (deel 2)

Ruim baan voor 2021, want komend jaar kunnen we weer veel nieuwe modellen verwelkomen. Een waarschuwing voor de purist: ze zijn wel vaak elektrisch. Een greep uit het aanbod.



De Jaguar XJ is na een jaar of tien trouwe dienst hard aan een vervanger toe. De Britten doen het meteen wel goed, want de XJ is voortaan volledig elektrisch aangedreven. Een actieradius van minimaal 500 kilometer lijkt een zekerheid, net als de mogelijkheid tot supersnelladen.

Mercedes-Benz

Bij Mercedes-Benz is de nieuwe C-Klasse belangrijk nieuws voor 2021. De auto gaat sterk op de S-Klasse lijken laten de eerste foto’s zien, maar vanzelfsprekend dan wat compacter. De genoemde S-Klasse krijgt er een elektrische variant naast; de EQS. Ook de EQA en EQB komen eraan.

Tesla Model Y

Het model bestaat al een tijdje, maar de Model Y van Tesla wordt in 2021 pas leverbaar in ons land. Hopelijk volgt dan ook snel de zevenzits variant die binnenkort in thuisland Amerika de weg op gaat. De Model Y heeft behoorlijk veel gemeen met de Model 3. Driekwart van de onderdelen zijn namelijk hetzelfde. Toch legt de Model Y de nadruk meer op ruimte. Zo is het dak hoger dan de Model 3 en is het bagagevolume ook groter.

Nissan

De Nissan 370Z krijgt in 2021 eindelijk zijn opvolger. De Nissan Z Proto – zo goed als productieklaar – belooft weer een flinke dosis Japanse sportiviteit. Europese liefhebbers zullen de Nissan 400Z (verwachte productienaam) echter moeten importeren, want de nieuwe ‘Z’ komt niet naar ons continent. Zijn 3,0 liter V6-krachbron met dubbele turbo – waarschijnlijk ruim 400 pk sterk – is immers niet ’s werelds schoonste. Nissan komt natuurlijk wel met de nieuwe Qashqai voorzien van e-power. Dat betekent dat een elektromotor die wielen aandrijft, terwijl een brandstofmotor de elektromotor weer van power voorziet.

Porsche Taycan Cross Turismo

De elektrische Taycan van Porsche komt er in 2021 ook stationwagon. Hoe die lange variant precies gaat heten is nog niet bekend, maar ‘Porsche Taycan Cross Turismo’ ligt voor de hand. Onderhuids is de nieuwe Taycan gelijk aan de huidige versie.

Bollinger B1 en B2

De elektrische werkpaarden van het Amerikaanse Bollinger – B1 en B2 genaamd – zullen gelukkig ook in Europa worden verkocht. Je moet dan wel van hoekig houden, want de SUV en pick-up truck zijn lekker Amerikaans, maar dan heb je ook wat. Het vermogen van de volledig elektrische krachtpatsers loopt immers op tot 620 pk. De laadcapaciteit is 2.359 kilo en de Bollingers mogen ruim 3.400 kilo trekken. Eveneens heel handig: een laadvloer van 4,90 meter. Schuif het voorste luik open en tussen de stoelen door kun je desnoods boomstammen vervoeren. Dankzij elektromotoren op voor- en achteras sprinten de vierwielaangedreven modellen desgewenst in 4,5 tel van nul naar honderd. De elektrische actieradius bedraagt 320 kilometer.