Op komst in 2021: een greep uit de nieuwe modellen (deel 1)

Ruim baan voor 2021, want komend jaar kunnen we weer veel nieuwe modellen verwelkomen. Een waarschuwing voor de purist: ze zijn wel vaak elektrisch. Een greep uit het aanbod.

Alfa Romeo komt – als het meezit – in 2021 met de Tonale. De SUV voor het C-segment moet net zo goed rijden als de Giulietta die het goedbeschouwd vervangt. Ook lijkt het erop dat Alfa Romeo de modelnaam GTV afstoft. De Italianen denken aan een vierzits coupé met 600 pk aan vermogen waarbij electrificatie een rol gaat spelen.

Taycan-‘broertje’

Bij Audi komt er een vierdeurs coupé uit de koker: de e-tron GT. De elektrische sportwagen deelt hetzelfde platform als de Porsche Taycan dus verwacht ook vergelijkbare prestaties. En er komen meer e-trons aan want ook de Audi Q4 e-tron en Q4 e-tron Sportback staan op stapel.

BMW’s met stekker

BMW gaat elektrisch met de i4. De Tesla Model 3-concurrent zal een actieradius van circa 600 kilometer overleggen een behoorlijk sportief zijn. Tot 530 pk aan vermogen is aan boord. BMW komt dan ook nog met de iX; een elektrische SUV die net zo lang en breed als de BMW X5, terwijl de daklijn ongeveer net zo hoog is als de X6. De wielbasis is flink, want daar vergelijkt BMW de iX met de X7. Verwacht dus veel binnenruimte.

Nekkendraaiers

In het straatje van opvallende nieuwkomers passen de Tesla Cybertruck, Lightyear One en Toyota Mirai. De eerste laat de nekken kraken door zijn lekker hoekige ontwerp, terwijl de Lightyear One – van Nederlandse bodem – puur op zonne-energie rijdt. De Toyota Mirai kiest dan weer voor waterstof. De nieuwe generatie van de Mirai is aanzienlijk goedkoper dan zijn voorganger.

Volbloed SUV

Komt hij in 2022 of toch al een jaartje eerder? Met een beetje geluk duikt de Ferrari Purosangue in 2021 al op. De volbloed Italiaan is de eerste SUV van het merk.