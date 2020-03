Op komst: elektrische Porsche Macan en Taycan Cross Turismo

Porsche pakt flink door met het elektrificeren van haar modelaanbod. De nieuwe Porsche Macan is vanaf 2022 alleen nog met elektromotor te verkrijgen. En de Taycan-familie breidt uit.

Het is geen geheim meer dat de Porsche Macan in zijn volgende generatie alleen nog als elektrisch model door het leven gaat. Alleen was het nog even gissen wanneer die nieuwe Macan eraan komt. In het jaarverslag van Porsche staat nu het jaar 2022 vermeldt. De Duitsers zetten de Macan op het nieuwe Premium Platform Electric (PPE). Net als de Taycan zal de Macan in diverse smaken op de markt komen.



Porsche Taycan Cross Turismo

De Porsche Taycan-familie groeit eveneens verder door. Er komt een Taycan Cross Turismo aan. Die versie wordt waarschijnlijk al aan het einde van dit jaar gepresenteerd. In 2018 toonde Porsche overigens al de Mission E Cross Turismo. Dat studiemodel was een 4,95 meter lange vierwielaangedreven crossover met een vermogen van 600 pk.